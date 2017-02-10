В Венгрии мигрантов будут содержать в грузовых контейнерах

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Правительство Венгрии сообщило о новых правилах для размещения мигрантов на время рассмотрения запроса о въезде в страну. Прежде чем человеку предоставят законное убежище, его разместят в грузовом контейнере на границе, сообщает TJournal со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Уточняется, что это одна из мер по миграционному контролю, которую ввёл премьер-министр Виктор Орбан (Viktor Orban). По новым правилам любой задержанный иммигрант без необходимых документов будет депортирован из страны, остальных же будут содержать в закрытой зоне на границе. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель Орбана Янош Лазар.

"Право людей на свободу передвижений будет временно отменено - они будут проживать в специально отведённой зоне около государственной границы. Там достаточно места для 200-300 человек, которые смогут дождаться решения по своим запросам", - сказал Лазар.

Он добавил, что правила действуют только во время чрезвычайного положения в стране по вопросу миграции, как происходит сейчас. По словам премьер-министра, он понимает, что идёт против норм Евросоюза, но делает это "из соображений самообороны".

За 2016 год Венгрия получила около 30 тысяч запросов о предоставлении убежища, но несмотря на это выделила жильё или помогла только 425 беженцам и мигрантам.

URL: http://www.vb.kg/355186
Теги:
миграция, Венгрия
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