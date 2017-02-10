Названа примерная стоимость строительства стены на границе США и Мексики

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Строительство стены, которую президент США Дональд Трамп собирается возвести на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 млрд долларов. Об этом сообщает DW со сылкой на Reuters и документ министерства национальной безопасности Соединенных Штатов.

Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что на ее возведение потребуется 12 млрд долларов, а его однопартийцы называли сумму в 15 млрд долларов.

План министерства национальной безопасности предполагает, что стену будут строить в три этапа и к 2020 году ее протяженность составит 2 тысячи километров. Глава министерства Джон Келли должен представить этот доклад в ближайшее время. Вашингтон может не принять его предложения, отмечает агентство.

URL: http://www.vb.kg/355187
Теги:
США, Мексика
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