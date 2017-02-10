Решение по Сарпашеву будет принято после изучения вопроса

Относительно представления, направленного Генеральной прокуратурой на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева, аппарат правительства сообщает следующее.

Указанное представление поступило в аппарат правительства и находится на рассмотрении главы кабинета министров.

Решение о возможности нахождения Сарпашева на посту председателя Государственной регистрационной службы будет принято после изучения вопроса в установленном порядке.