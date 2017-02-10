Президенты Кыргызстана и Польши обменялись поздравительными телеграммами

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и президент Польши Анджей Дуда обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами.

В телеграмме Алмазбека Атамбаева говорится, что Польша явилась одной из первых стран мира, с кем Кыргызстан установил дипломатические отношения. "Выражаю уверенность в том, что сложившиеся дружественные связи между нашими странами основаны на прочном фундаменте взаимного уважения и будут в дальнейшем развиваться в позитивном русле на основе взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога на благо наших народов", - отмечено в телеграмме.

Пользуясь возможностью, Алмазбек Атамбаев пожелал президенту Польши крепкого здоровья и успехов, а всему народу Польши – мира и процветания.

В свою очередь Анджей Дуда в поздравительной телеграмме отметил, что на протяжении последних 25 лет отношения между двумя странами складывались очень хорошо. "Хочу уверить вас, господин президент, что Польша заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества с Кыргызстаном и доброжелательно относится к стремлениям и достижениям Кыргызской Республики в области развития и укрепления демократии и политического плюрализма", - говорится в послании.

Анджей Дуда пожелал Алмазбеку Атамбаеву и всему народу Кыргызстана благополучия и успехов.

URL: http://www.vb.kg/355202
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Польша
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