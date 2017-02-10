Сегодня: выборы-выборы, откровения замглавы МВД, снесли кафе "Домино"

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Эркин Суротчуев

Еще один претендент. Кандидатом в президенты объявил себя Бакыт Торобаев, сегодня по этому поводу он сделал официальное заявление. Что интересно, до выборов почти 10 месяцев, а претендентов, официально заявившихся, уже как минимум трое. В общем, в компании Акуна, Сариева пополнение. Но это только начало, как считают политологи, в президентскую гонку включатся около 50 претендентов.

Конкуренция обещает быть очень жесткой. И учитывая уровень политической культуры, скорее всего, не обойдется без войны компроматов. На трон претендуют люди искушенные, давно всем известные и у каждого есть скелеты в шкафу. Конечно, хочется, чтобы выборы прошли честно, а народ имел возможность выбрать достойного президента. Но, учитывая большое количество интриганов, случиться может всякое.

Премьер изучает представление об отставке Сарпашева. Глава правительства в раздумьях относительно судьбы председателя ГРС. В аппарате кабинета министров предпочли отделаться официальным сообщением с сухой формулировкой "Решение о возможности нахождения Сарпашева на посту председателя Государственной регистрационной службы будет принято после изучения вопроса в установленном порядке".

Вопрос сложный. Впутавшись в непонятную сделку с участком земли, принадлежавшим Бакиевым, Сарпашев вляпался основательно. Попытка сохранить лицо, предпринятая им накануне, была крайне неубедительна. Конечно, вопрос нужно изучить, а вот подпорченный имидж уже не восстановить. Только-только стало забываться в народе название фирмы "Градиент" - Сарпашев взял и наступил на те же грабли.

В Бишкеке снесли кафе "Домино". Оно находилось напротив входа в парк Панфилова всего в нескольких десятках метров от "Белого дома". Заведение общепита много лет было как бельмо на глазу у всего чиновничьего аппарата. Но только сейчас выясняется, что возведено оно было незаконно, без разрешительных документов и согласований.

С помощью техники здание снесли буквально в течение часа. Свалили стены, сорвали тенты, остался один каркас. Его тоже распилят и вывезут. Как сообщили в мэрии, объект был выявлен сотрудниками оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства. Как подчеркнули в муниципалитете, в ближайшее время также будет демонтировано еще несколько зданий, возведенных без учета технологических требований и разрешительных документов.

Откровения замглавы МВД. Курсан Асанов, которого обвиняют в избиении журналиста, отверг информацию, распространенную некоторыми СМИ. Генерал заявил, что если бы он ударил представителя прессы, то он бы не смог ничего написать в Facebook. Речь идет об инциденте с главным редактором газеты "Азия Ньюс" Асланом Сартбаевым, который пожаловался коллегам на то, что был избит замминистра МВД при встрече в ресторане.

Курсан Асанов, кстати, не отрицает факт самой встречи, но при этом уверяет, что никакого рукоприкладства с его стороны не было. Видно, что заместитель главы МВД - человек откровенный, но высказывания наподобие тех, что используют гопники и шпана, как минимум не делают чести генералу. А из этого уже вытекает вопрос об этике и воспитании начальствующего состава.

Сбил сотрудницу-инспектора и попытался скрыться. ЧП произошло накануне вечером. Постовая, которая несла службу в центре столицы, на улице Киевской решила выяснить, почему на автомобиле отсутствует государственный номер. Разговора с водителем не получилось, он резко надавил на педаль газа, сбил девушку-инспектора и попытался скрыться. Уехал недалеко, уже через квартал его задержали.

Неадекватный водитель задержан и доставлен в Первомайское РУВД. Мужчине 31 год, а проживает он в Сокулукском районе. Сотрудница патрульной милиции, получившая травму ноги, получает амбулаторное лечение. По инциденту ведется следствие.

У национальной валюты появился свой графический символ. Изобретать велосипед в Национальном банке не стали. Изобразили букву С, а под ней нарисовали черточку. Получилось просто и стильно. Такую символику имеют доллар, евро и рубль. И эти знаки получили широкое распространение. Их отображают на ценниках, в каталогах, рекламных журналах, на сайтах магазинов и торговых компаний.

Нацбанк Кыргызстана рекомендовал коммерческим банкам, финансово-кредитным учреждениям, другим юридическим и физическим лицам использовать знак национальной валюты при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг. Гражданам республики и представителям деловой среды предложено поделиться своим мнением о графическом символе сома.

URL: http://www.vb.kg/355213
Теги:
Бакыт Торобаев, Курсан Асанов, Сооронбай Жээнбеков, Тайырбек Сарпашев, валюта, выборы, ДТП, избиение, кафе, отставка, правительство, президент, Бишкек, деньги, политика, МВД, мэрия, НБ КР
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