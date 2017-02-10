Возле центрального парка им. Панфилова снесли кафе "Домино"

Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек (ДИЖС) демонтировано кафе "Домино". Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Пункт общественного питания с летней площадкой находился на улице Панфилова – Абдымомунова, вблизи Кыргызского национального академического театра драмы имени Т.Абдымомунова. Владельцем данного капитального строения являлся У.С.

Как сообщили в пресс-службе мэрии г. Бишкек, меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории столицы. В составе штаба в тесном взаимодействии работают структурные подразделения мэрии, судебный департамент, госинспекция по экологической и технической безопасности, а также городская прокуратура.

Напомним, ДИЖС с начала февраля уже провела демонтаж незаконно воздвигнутых объектов. Как плановое мероприятие работы оперативного штаба первым состоялся снос пятиэтажного здания на пересечении улиц Токтогула и Манаса. А в начале этой недели разобрали ряд автомоек.