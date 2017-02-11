На спецсчет МЧС для пострадавших в Дача-СУ поступило почти 83 млн. сомов

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Айдана Абдуваитова

На специальный счет МЧС для постарадавших и семей погибших поступило почти 83 млн. сомов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По состоянию на 10 февраля на счет перечислили 82 миллиона 920 тысяч сомов.

Спецсчет еще открыт.

Все желающие могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

  1. Счет номер 4407012100007868
  2. Банк Центральное казначейство МФ КР
  3. БИК 440001
  4. Код платежа 14238900
  5. г.Ош, ул.,Моминова 11
  6. ОКПО 22710535
  7. ИНН 00103200110150
  8. Код УГНС 032 по г.Ош

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

URL: http://www.vb.kg/355227
Теги:
благотворительность, МЧС
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (118 материалов)
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