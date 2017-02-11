Юный стрелок Каныкей Кубанычбекова завоевала бронзу на турнире в Голландии

106  0
Гулиза Авазова

Команда из Кыргызстана выступила на международном турнире Intee shot, прошедшем в Амстердаме (Голландия).

Как сообщил "ВБ" тренер Виктор Суровцев, команда вернулась с бронзовой медалью. Из 7 стрелков из Кыргызстана Каныкей Кубанычбековой удалось занять призовые места и завоевать медаль.

Кубанычбекова принимала участие в состязаниях среди юниоров в упражнении "ВП-4" - по стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров, и пробилась в финал. В этом упражнении за выход в финал боролись 398 участниц.

В финальном этапе она заняла третье место, пропустив вперед представителей Мексики и Норвегии.

Отметим из оставшихся шести участников, в финал также пробились трое кыргызстанцев, в частности среди мужчин по стрельбе из винтовки Ноорузбек Акбар уулу в финальном этапе занял шестое место, а по стреьбе из пистолета восьмым стал Аскат Токмоков. Помимо этого, среди юниоров по шестой стала Айгерим Кеншбекова.

URL: http://www.vb.kg/355229
Теги:
стрельба, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  