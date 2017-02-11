Землетрясение на Филиппинах повредило жилые дома и аэропорт

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Мощное ночное землетрясение произошло на юге Филиппин. Погибли по разным оценкам, от 4 до 15 человек, ранены более 120, повреждены и обесточены жилые дома и аэропорт, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Telegraph и местных чиновников в субботу.

Землетрясение магнитудой 6,5 началось поздно вечером в пятницу в провинции Суригао, заставив сотни местных жителей покинуть свои дома. Центр землетрясения был расположен в 14 км к северо-западу от столицы провинции Суригао на относительно небольшой глубине 11 километров, сообщил представитель Филиппинского института сейсмологии и вулканологии.

Почти 100 подземных толчков ощущались, сообщили представители властей. Сейчас в регионе открыты школы и эвакуационные центры, некоторые жители возвращаются в свои поврежденные дома.

URL: http://www.vb.kg/355230
Теги:
землетрясение, Филиппины
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