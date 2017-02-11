Во Франции мужчина требует от Uber 45 млн евро за разрушение брака

Французский бизнесмен подал в суд на Uber и требует компенсации в 45 млн евро за техническую ошибку в приложении, которая привела к разводу. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на Le Figaro.

По данным французской газеты, все началось, когда мужчина зашел в приложение Uber со смартфона супруги. Бизнесмен вызвал такси и вышел из аккаунта, но на телефон женщины продолжили приходить уведомления о последующих поездках мужа. Проанализировав, куда и когда ездит мужчина, жена заподозрила его в супружеской измене.

Теперь житель Лазурного берега требует от Uber в качестве компенсации ущерба 45 млн евро, утверждая, что "сбой стоил ему брака". Первые слушания по делу состоятся в марте.

Представитель Uber заявил изданию, что компания не комментирует иски частных лиц, особенно если это касается таких вопросов, как развод.

Издание утверждает, что сбой в отправке уведомлений появился в iOS-версии приложения после обновления 16 декабря 2016 года. В Android-версии такой ошибки не обнаружено.

Это не первый случай, когда Uber был связан с распространением конфиденциальных данных. В декабре прошлого года выяснилось, что один из водителей из-за недостатков системы безопасности приложения получал личную информацию о пользователях, которая позволяла ему следить за политиками, знаменитостями и своими знакомыми.