Эйфелеву башню оградят пуленепробиваемым забором

Французские власти приняли решение обнести главную достопримечательность Парижа пуленепробиваемым стеклянным забором высотой 2,5 метра. Это осуществится к следующей осени. Сейчас вокруг башни стоят временные ограждения, передает Buro24/7.

По данным французского издания Le Parisien, строительство ограждения обойдется в 20 миллионов евро. По словам главы Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернара Годьера, ограда охватит большую часть садов вокруг сооружения.

Такие меры направлены на защиту достопримечательности и ее посетителей от террористических атак. "Вся работа по обеспечению безопасности ведется при участии архитекторов, поэтому за архитектурный облик Парижа можно не переживать", - уверяет заместитель мэра города Жан-Франсуа Мартинс.

Напомним, что парижские власти потратят еще 300 миллионов евро на реконструкцию самой башни.