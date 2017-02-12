YouTube будет работать без интернета

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В магазине Google Play появилась бета-версия приложения YouTube Go, с помощью которого можно сохранять видеоролики на карту памяти мобильного устройства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Android Authority.

Как отмечается, приложение предназначено для пользователей из развивающихся стран, где скорость интернет-соединения по-прежнему мала.

YouTube Go отличается от обычной Android-версии приложения наличием функции скачивания роликов и возможностью их просмотра без подключения к Интернету. Перед загрузкой видео можно ознакомиться с его покадровым превью, а также указать требуемое качество, правда, в настоящий момент пользователям доступны только форматы 144p и 360p.

Помимо прочего, в приложении имеется возможность передачи видео на другие устройства при помощи Bluetooth.

URL: http://www.vb.kg/355235
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