Водитель микроавтобуса из Кыргызстана спровоцировал аварию в Новосибирске

152  0
www

Вечером 10 февраля в Новосибирске на перекрестке улиц Автогенной и Никитина произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. По данным очевидцев, виновник аварии сбежал с места происшествия, передает Altapress.ru.

Авария случилась уже в темное время суток. На перекрестке микроавтобус Honda Stepwgn с кыргызскими номерами ударил седан Mercedes-Benz. Немецкая машина, в свою очередь, от удара врезалась в кроссовер Lexus RX300, а тот столкнулся с универсалом Nissan Wingroad. При этом Mercedes сумел еще врезаться в бок хэтчбеку Kia Rio.

Больше всего в этой автоаварии досталось двум автомобилям: пострадала передняя часть микроавтобуса из Кыргызстана, а Mercedes был разбит с обеих сторон.

По данным свидетелей ДТП, которыми они поделились в паблике АСТ-54, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не затормозил на перекрестке.

Любопытно, что на месте водителя в Honda Stepwgn никого не оказалось. А единственный человек, бывший в микроавтобусе, успел вылезти из салона через заднюю дверь. На вопрос очевидцев, куда подевался водитель, он ответил: "Умер". Покрутившись немного на месте аварии, этот человек скрылся.

URL: http://www.vb.kg/355236
Теги:
ДТП, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  