Атамбаев и глава МИДа обсудили приоритетные сферы внешней политики КР

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 февраля, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева.

В ходе глава внешнеполитического ведомства проинформировал главу государства о текущей деятельности МИДа, а также основных направлениях проводимой работы по реализации внешнеполитического курса страны.

Министр также рассказал президенту о ходе подготовки предстоящих внешнеполитических мероприятий.

Кроме того, на встрече Алмазбек Атамбаев и Эрлан Абдылдаев обсудили ключевые направления деятельности по развитию приоритетных сфер внешней политики страны, а также активизацию работы в рамках международных организаций с учетом национальных интересов Кыргызстана.