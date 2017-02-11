В Новой Зеландии киты-гринды снова выбросились на берег

В Новой Зеландии еще около двухсот китов-гринд выбросились на побережье. Природоохранные власти страны предположили, что стаю напугали акулы. На теле одного из оказавшихся на берегу животных действительно были найдены следы акульих укусов, передает Евроньюс.

Днем ранее у побережья Новой Зеландии на берег выбросились более 400 гринд. Примерно сотню из них правительственные службы и активисты-экологи смогли спасти, выпустив в море. Однако животные не ушли на глубины и специалисты выражали беспокойство, что гринды могут повторить попытку самоубийства.