В Новой Зеландии киты-гринды снова выбросились на берег

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В Новой Зеландии еще около двухсот китов-гринд выбросились на побережье. Природоохранные власти страны предположили, что стаю напугали акулы. На теле одного из оказавшихся на берегу животных действительно были найдены следы акульих укусов, передает Евроньюс.

Днем ранее у побережья Новой Зеландии на берег выбросились более 400 гринд. Примерно сотню из них правительственные службы и активисты-экологи смогли спасти, выпустив в море. Однако животные не ушли на глубины и специалисты выражали беспокойство, что гринды могут повторить попытку самоубийства.

URL: http://www.vb.kg/355240
Теги:
Новая Зеландия
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