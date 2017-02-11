Кадровые перестановки в Погранслужбе. Атамбаев подписал новые назначения

662  0
ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Шаршеев Уларбек Зарлыкович назначен начальником Главного штаба – первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата президента.

Уларбек Шаршеев сменит на этом посту Бакыта Жылтырова. Ранее глава государства подписал распоряжение, согласно которому Жылтыров Бакыт Жаныбаевич был освобожден от этой должности начальника Главного штаба – первого заместителя председателя Государственной пограничной службы КР.

Заместителем председателя Погранслужбы назначен Сатимов Данияр Иркабаевич.

URL: http://www.vb.kg/355243
Теги:
Погранслужба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  