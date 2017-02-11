Кадровые перестановки в Погранслужбе. Атамбаев подписал новые назначения

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Шаршеев Уларбек Зарлыкович назначен начальником Главного штаба – первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата президента.

Уларбек Шаршеев сменит на этом посту Бакыта Жылтырова. Ранее глава государства подписал распоряжение, согласно которому Жылтыров Бакыт Жаныбаевич был освобожден от этой должности начальника Главного штаба – первого заместителя председателя Государственной пограничной службы КР.

Заместителем председателя Погранслужбы назначен Сатимов Данияр Иркабаевич.