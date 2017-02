На церемонии вручения "Оскар" выступят Тимберлейк и Стинг

В качестве музыкальных гостей на церемонии вручения наград американской киноакадемии "Оскар" выступят Джастин Тимберлейк и Стинг.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Variety, Тимберлейк исполнит песню "Can`t Stop the Feeling" из мультфильма "Тролли", а Стинг выступит с композицией "The Empty Chair", написанной для фильма "Джим: История Джеймса Фоули".

Для гостей также споют Лин Мануэль Миранда и Аулией Кравалхо - они исполнят песню из мультфильма "Моана". А Джон Ледженд покажет два номера из мюзикла "Ла-Ла Ленд".