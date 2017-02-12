Британец стал единственным доступным парнем в клоне Tinder

Британец Шед Симув (Shed Simove) запустил клон приложения Tinder - Shinder, - в котором из всех мужчин доступен только он, пишет Лента.ру со ссылкой на The Mirror.

Сервис запускается только через браузер. Зайти на сайт можно через Facebook. После это пользователю предлагают подыскать себе пару из находящихся по близости людей. Однако в результате доступным оказывается только 45-летний Шед.

Если соискатель отказывает Симуву, он предлагает себя повторно. Если его фото отказывается оценивать мужчина, то сервис выдает надпись о том, что Шед сожалеет, что им "не удастся повторить сцену из "Горбатой горы"".

По словам Симува, который в приложении называет себя "бизнесменом, писателем, дизайнером, мотивационным спикером и обладателем рекорда Гиннесса", идея запустить безальтернативный сервис пришла ему в голову после использования Tinder. Он посетовал на то, что в дейтинг-приложениях довольно сложно выделиться из бесконечного числа кандидатов. Шед надеется, что Shinder повысит его шансы на свидание.

Симув и ранее привлекал внимание прессы креативными идеями. Он был автором книги "О чем думают мужчины кроме секса", которая состоит из двухсот пустых страниц. В 2011 году книга стала одной из самых продаваемых на Amazon. Британец также известен как создатель "Не очень-то и умных часов" (их циферблат - это белая доска, где можно рисовать маркерами) и механизма для дистанционного управления женщиной.