Через полтора месяца паспорта образца 1994 года будут недействительны

Паспорта образца 1994 года, имеющие отметку о продлении срока действия "бессрочно", будут действовать до 31 марта 2017 года. Об этом предупредили в ГРС.

Таким образом, эти документы с 1 апреля полностью утратят юридическую силу и будут признаны недействительными.

"Всем гражданам, у кого на руках имеются паспорта образца 1994 года, необходимо обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы для своевременной замены", - сообщили в ГРС.

Граждане, достигшие 60 летнего возраста, могут обратиться в паспортные подразделения и обменять паспорта образца 1994 года на паспорта образца 2004-года на бесплатной основе.

Те, кто не успел заменить паспорта, не смогут получить государственные, медицинские банковские услуги.