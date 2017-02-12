Большинство россиян выступило против российского гражданства для мигрантов

Большинство россиян не поддерживает идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения по вопросам миграционной политики в отношении жителей стран Содружества.

Против упрощения процедуры получения российского гражданства высказался 71% опрошенных. За ужесточение требований к мигрантам - 36%.

Идею упрощения процедуры поддержало лишь 19% опрошенных. В основном это были респонденты старше 60 лет, которые помнят советский период.

Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящихся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%.

Опрос проходил 17-18 декабря 2016 года. Были опрошены 1600 россиян.

Отметим, по разным данным в России проживают более 700 тыс. выходцев из Кыргызстана. Часть из них получила российское гражданство. По их признанию, российское гражданство позволяет им найти наиболее выгодные условия на рынке труда.