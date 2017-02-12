Большинство россиян выступило против российского гражданства для мигрантов

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Айдана Абдуваитова

Большинство россиян не поддерживает идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Такие данные приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения по вопросам миграционной политики в отношении жителей стран Содружества.

Против упрощения процедуры получения российского гражданства высказался 71% опрошенных. За ужесточение требований к мигрантам - 36%.

Идею упрощения процедуры поддержало лишь 19% опрошенных. В основном это были респонденты старше 60 лет, которые помнят советский период.

Предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящихся в России с нарушением законодательства, также воспринимается критично: против высказываются 59%, за – 36%.

Опрос проходил 17-18 декабря 2016 года. Были опрошены 1600 россиян.

Отметим, по разным данным в России проживают более 700 тыс. выходцев из Кыргызстана. Часть из них получила российское гражданство. По их признанию, российское гражданство позволяет им найти наиболее выгодные условия на рынке труда.

URL: http://www.vb.kg/355252
Теги:
Россия, соотечественники
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