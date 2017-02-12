Плоскостопие: причины, признаки, симптомы и лечение

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ВБ

Плоскостопие – одна из распространенных болезней цивилизации. Лечению это нарушение поддается только в детском возрасте. У взрослых плоскостопие можно только корректировать. Поэтому не будем терять времени даром. ВБ и Минздрав расскажут о причинах, признаках, симптомах и лечении плоскостопия.

Здоровая стопа помогает человеку удерживать равновесие и амортизируя, смягчает тряску при ходьбе. Это достигается за счёт естественных изгибов стопы, поддерживаемых мышечно-связочным аппаратом, при ослаблении которого стопа становится плоской и возникает плоскостопие.

Стопа при плоскостопии теряет амортизирующее свойство, и ударная волна распространяется вверх по скелету. В результате повышается нагрузка на позвоночник и суставы, возникает защемление межпозвоночных дисков. У человека меняется походка, он начинает косолапить. Это особенно заметно у детей. В запущенных случаях стопа деформируется, может возникнуть "косточка" на большом пальце ноги, нарушается кровообращение ног. За счет нарушения распределения нагрузки на различные группы мышц, нарушается нормальное сокращение стенок вен, что приводит к возникновению застоя и развитию варикозного расширения сосудов нижних конечностей.

Определение наличия плоскостопия

Берётся белый лист бумаги формата A4. Стопа проверяемой ноги смачивается водой до влажного состояния (но чтобы в неё вода не лилась). Далее ступня прижимается перпендикулярно листу. Не нужно жать сильно, достаточно просто поставить ногу и слегка прижать. Затем уберите ногу и посмотрите на отпечаток. Примерно в середине его должно быть сухое место – оно соответствует выемке ноги. Если его нет или оно маленькое, значит, наверняка у вас есть плоскостопие.

У детей до 5 лет плоскостопие является нормой

Симптомы плоскостопия

  1. повышенная утомляемость и болезненность стоп и икроножных мышц при длительных и чрезмерных нагрузках;
  2. появление нарушений походки;
  3. формируется нарушение осанки и походки, ускоряется развитие остеохондроза и связанных с ним осложнений.

Развитие плоскостопия можно предупредить, выполняя ряд простых упражнений

Все упражнения выполняются босиком, при комнатной температуре. Желательно ежедневно 1 раз.

  1. В положении стоя, носки и пятки вместе, спина прямая, держась за опору (спинка стула, шведская стенка), выполнить подъем на носки, задержаться на 5-8 секунд и снова опуститься на стопу.
  2. В положении сидя на стуле постараться поднять с пола мячик для настольного тенниса или иной мелкий предмет (карандаш, ручка, ластик и др.) при помощи пальцев ног.
  3. В положении сидя на стуле, широко расставив ноги, приближайте и отдаляйте от себя стопы по полу при помощи сгибания и разгибания пальцев ног, имитируя движения гусеницы.
  4. Походить 1-2 минуты на носочках, потом 30-60 секунд на пятках, потом на внутренней и на внешней стороне стопы.
  5. Стоя, сомкнуть стопы вместе, а потом развести как можно шире носки, а затем из того же положения развести как можно шире пятки. И так несколько раз.
  6. Не отрывая стоп от пола выполнить 5-10 приседаний. Если кому-то тяжело выполнять это, можно делать полуприседания.
  7. Стоя на одной ноге, вторую согнуть под прямым углом в колене и выполнять вращательные движения голенью, а потом стопой. Сначала по часовой стрелке, затем против. Выполнив по 4 оборота в каждую сторону повторить то же самое с другой ногой.

А самый лучший способ профилактики плоскостопия для детей и взрослых – это ходьба босиком. И ходьба не по плоскому полу, а по естественным неровностям (песок, неострые камни, земля, трава и т.д.), то, что есть под рукой и совершенно бесплатно. Это один из видов закаливания организма.

URL: http://www.vb.kg/355255
Теги:
Минздрав
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