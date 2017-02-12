Плоскостопие: причины, признаки, симптомы и лечение

Плоскостопие – одна из распространенных болезней цивилизации. Лечению это нарушение поддается только в детском возрасте. У взрослых плоскостопие можно только корректировать. Поэтому не будем терять времени даром. ВБ и Минздрав расскажут о причинах, признаках, симптомах и лечении плоскостопия.

Здоровая стопа помогает человеку удерживать равновесие и амортизируя, смягчает тряску при ходьбе. Это достигается за счёт естественных изгибов стопы, поддерживаемых мышечно-связочным аппаратом, при ослаблении которого стопа становится плоской и возникает плоскостопие.

Стопа при плоскостопии теряет амортизирующее свойство, и ударная волна распространяется вверх по скелету. В результате повышается нагрузка на позвоночник и суставы, возникает защемление межпозвоночных дисков. У человека меняется походка, он начинает косолапить. Это особенно заметно у детей. В запущенных случаях стопа деформируется, может возникнуть "косточка" на большом пальце ноги, нарушается кровообращение ног. За счет нарушения распределения нагрузки на различные группы мышц, нарушается нормальное сокращение стенок вен, что приводит к возникновению застоя и развитию варикозного расширения сосудов нижних конечностей.

Определение наличия плоскостопия Берётся белый лист бумаги формата A4. Стопа проверяемой ноги смачивается водой до влажного состояния (но чтобы в неё вода не лилась). Далее ступня прижимается перпендикулярно листу. Не нужно жать сильно, достаточно просто поставить ногу и слегка прижать. Затем уберите ногу и посмотрите на отпечаток. Примерно в середине его должно быть сухое место – оно соответствует выемке ноги. Если его нет или оно маленькое, значит, наверняка у вас есть плоскостопие. Берётся белый лист бумаги формата A4. Стопа проверяемой ноги смачивается водой до влажного состояния (но чтобы в неё вода не лилась). Далее ступня прижимается перпендикулярно листу. Не нужно жать сильно, достаточно просто поставить ногу и слегка прижать. Затем уберите ногу и посмотрите на отпечаток. Примерно в середине его должно быть сухое место – оно соответствует выемке ноги. Если его нет или оно маленькое, значит, наверняка у вас есть плоскостопие. У детей до 5 лет плоскостопие является нормой

Симптомы плоскостопия повышенная утомляемость и болезненность стоп и икроножных мышц при длительных и чрезмерных нагрузках; появление нарушений походки; формируется нарушение осанки и походки, ускоряется развитие остеохондроза и связанных с ним осложнений.