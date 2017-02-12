Абулгазиев: Правительство добивается справедливой компенсации пострадавшим

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев провел очередное заседание правительственной комиссии для изучения причин авиационной катастрофы самолета "Боинг-747", произошедшей 16 января 2017 года в Сокулукском районе Чуйской области.

Абулгазиев отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с турецкой стороной по возмещению материального ущерба пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

На сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории города Бишкек и Чуйской области.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, на специальный счет МЧС, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило 82 млн 920 тысяч 233 сома. Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство обеспечит целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет МЧС КР от граждан страны.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодня стационарное лечение продолжают получать 11 пострадавших, из которых:

в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии – один человек; в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения – 7 человек; в городском родильном доме №2 – один; в республиканский центр психического здоровья госпитализированы два человека.

Как отмечается, состояние госпитализированных относительно удовлетворительное, медицинская помощь больным оказывается в полном объеме.

Абулгазиев, отметил, что вопрос обеспечения жильем пострадавших является одним из главных вопросов, подчеркнул, что правительство страны добивается справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике.