В Туркмении начались президентские выборы

В Туркмении в воскресенье, 12 февраля, проходят очередные президентские выборы. На высший пост в стране претендуют девять кандидатов, включая действующего президента - 59-летнего Гурбангулы Бердымухамедова. Его выдвинула Демократическая партия Туркмении. Своих кандидатов также выдвинули две другие партии, существующие в стране, а также инициативные группы жителей, передает DW.

Минимальный порог явки на президентских выборах в Туркмении отсутствует. Победителем будет объявлен тот кандидат, который наберет простое большинство голосов. Эксперты сходятся на том, что за Бердымухамедова проголосует подавляющее большинство жителей, а другие кандидаты выступают лишь как статисты.

В стране открыты свыше 2500 избирательных участков, еще 39 будут работать за пределами Туркмении. В голосовании могут принять участие более трех миллионов человек. Сообщается, что на выборах будет присутствовать 151 международный наблюдатель, среди которых 73 будут направлены странами СНГ. Помимо этого, на выборах ожидаются представители ООН и ОБСЕ. Правозащитники еще перед голосованием призывали не признавать выборы легитимными.

В 2012 году в выборах приняли участие более 96 процентов жителей, имеющих право голоса. Тогда за Бердымухамедова проголосовали 97,14 процента избирателей. Пятью годами ранее его победа была чуть менее убедительной - 89,23 процента. Следующие выборы запланированы на 2024 год. В сентябре 2016 года в Туркменистане изменили конституцию, увеличив срок президентских полномочий с 5 до 7 лет.