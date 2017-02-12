В Швейцарии начался референдум об упрощенном получении гражданства

В Швейцарии в воскресенье проходит референдум об изменении жестких правил получения гражданства. Послабления, судьбу которых решают швейцарские избиратели, касаются иммигрантов в третьем поколении - людей, родившихся в Швейцарии, которые являются внуками иммигрантов, приехавших в страну, передает Би-би-си.

В настоящее время человек, родившийся на территории конфедерации, не получает автоматически гражданство, и граждане других стран обычно ждут 12 лет, прежде чем могут подать заявление о получении швейцарского паспорта.

Кроме того, для этого необходимо пройти серию тестов и интервью, цель которых - установить, насколько человек знаком с традициями Швейцарии.

При этом окончательное решение о присвоении гражданства принимает городской совет, который иногда опирается на мнение сообщества - то есть соседей - и имеет право задавать кандидату абсолютно любые вопросы о Швейцарии и ее культуре.

Новые правила, которые могут быть приняты по результатам голосования, позволят иммигрантам в третьем поколении в некоторой степени избежать этой бюрократии.

Они будут касаться людей моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии.

Сторонники введения этих послаблений говорят, что неправильно требовать от людей, проживших всю жизнь в стране, доказательств того, что они интегрированы в общество.

Критики поправок считают, что они приведут к дальнейшим послаблениям и в конечном счете позволят всем негражданам, которых в Швейцарии около 25%, легко получить швейцарский паспорт.

На плакатах противников реформы изображена женщина в мусульманской одежде, а слоган гласит, что изменение правил приведет к исламизации государства.

За последние 30 лет в Швейцарии было предпринято три попытки смягчить правила получения гражданства, и все они провалились.

Как стать швейцарцем

Критики нынешних правил получения швейцарского гражданства говорят, что эти правила ущемляют права родившихся в Швейцарии детей и внуков мигрантов. Они вырастают в Швейцарии, рядом со сверстниками-швейцарцами, но без гражданства, что неизбежно влечет за собой юридические последствия.

"В моей школе были дети без швейцарского гражданства", - рассказывает сторонник введения упрощенной процедуры Стефан Эгли. "И мне всегда было интересно, почему у нас разные права: они здесь родились и выросли, как и я. Почему например мне можно голосовать, когда мне исполняется 18 - а им нет?"

Некоторые сторонники послабления закона признают, что могли бы пройти тест на гражданство, но не хотят. Прошедшие тест говорят, что это не так сложно, но есть некоторые нюансы.

"Спрашивают о политике, о деревне, о том, кого ты знаешь, чем занимаешься, почему хочешь стать швейцарцем", - рассказывает Крис Таттерселл, приехавший в Швейцарию из Британии.

Таттерселл подал на гражданство, прожив в Швейцарии 12 лет, и прошел тест.

"Для любого, кто прожил здесь какое-то время и, для тех, у кого есть желание и мотивация, стать швейцарцем, это будет легко... если, конечно, он не поссорится с соседями", - замечает он.