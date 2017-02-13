Американцы опровергли влияние иммигрантов на рост преступности

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Американские ученые показали, что рост иммиграции не связан с ростом преступности на макроуровне. Результаты работы опубликованы в The Journal of Ethnicity in Criminal Justice, коротко о них рассказывает Naked Science.

Ограничительная иммиграционная политика реализуется в ряде стран, например в США, с начала XX века. Одним из ключевых аргументов ужесточения миграционного законодательства является указание на то, что рост иммиграции якобы повышает число преступлений на макроуровне. Однако исследования показывают, что в целом иммигранты совершают преступления реже, чем коренные американцы.

Сейчас доля иммигрантов в США составляет 13 процентов, а охват территорий их поселения растет. С учетом более низкого уровня преступности среди переселенцев рост иммиграции может привести к снижению уровня преступности в стране. Чтобы проследить историческую связь этих параметров, ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало и других вузов изучили данные за 1970–2010 годы.

Для сопоставления данных авторы составили профили 200 городских статистических зон (MSAs), включая американские города с населением от 75 тысяч человек. Они использовали статистику преступлений (убийства, непредумышленные убийства, нападения при отягчающих обстоятельствах, грабежи, разбои и кражи) Федерального бюро расследований (ФБР) за 1970, 1980, 1990, 2000 и 2010 годы.

Число иммигрантов в отдельные периоды времени уточнялось с помощью переписи населения и инвентаризации жилья с 1970 года, которая проводилась каждые десять лет. Выбор 1970 года как точки отсчета обусловлен принятием в 1965 году Закона об иммиграции и гражданстве (Hart-Celler Act). На момент его одобрения уровни безработицы, иммиграции и преступности были относительно низкими.

Анализ показал, что пик преступности в США пришелся на 1980–1990 годы, после чего показатель снизился, в ряде случаев (например, для убийств и грабежей) он оказался ниже, чем в 1970 году. При этом, согласно моделированию, рост числа иммигрантов на один процентный пункт систематически сокращал общее количество преступлений на 4,9 единицы, особенно в случае грабежей.

Положительная связь была зафиксирована только между ростом иммиграции и числом нападений при отягчающих обстоятельствах, однако в целом корреляция между параметрами оказалась отрицательной. По мнению ученых, это вновь указывает на то, что иммиграция не связана с ростом преступности. Связь между этими явлениями сложнее, чем предполагается, и требует дальнейшего изучения.

URL: http://www.vb.kg/355265
Теги:
миграция, наука, США
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