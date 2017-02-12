В WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунта

122  0
www

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, внедрил новую функцию, которая усиливает защиту учетной записи от несанкционированного доступа. Если включить 2-шаговую проверку, то программа начнет запрашивать 6-значный PIN-код при любой попытке подтверждения номера телефона, передают Вести Hi-Tech.

Чтобы включить авторизацию в два этапа, нужно зайти в "Настройки" → "Аккаунт" → "Двухшаговая проверка" и нажать "Включить". "При включении данной функции, вы также можете дополнительно ввести адрес своей электронной почты, - сказано в службе поддержки WhatsApp, - С помощью данного адреса электронной почты WhatsApp отправит вам ссылку, чтобы в случае, если вы когда-нибудь забудете шестизначный код доступа, вы смогли отключить двухшаговую проверку и защитить свой аккаунт".

При этом мессенджер не проверяет подлинность почты, поэтому вводить нужно реально существующий адрес. Если пользователь забудет код доступа и не укажет почтовый адрес, то для отключения 2-шаговой проверки он сможет повторно пройти подтверждение в WhatsApp только в течение 7 дней с момента последнего использования приложения.

Двухуровневую авторизацию поддерживают многие крупные сайты, включая Twitter, Facebook, Google и "ВКонтакте". Особенно часто такую систему применяют онлайн-банки для одобрения транзакций с высокой степенью риска. Она позволяет обезопасить аккаунт даже в том случае, если злоумышленник завладел связкой из логина и пароля.

URL: http://www.vb.kg/355267
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  