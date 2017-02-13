Ученые: Толстые перфекционисты имеют мало шансов похудеть

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Набравшие лишний вес перфекционисты практически не имеют шансов похудеть. Об этом, как пишет Росбалт, заявили ученые из Объединения научных и прикладных исследований в Австралии.

Люди такого слада ставят перед собой слишком амбициозные цели, а также страшно боятся провала, пояснили исследователи.

Префекционистам на диетах сидеть гораздо сложнее, чем тем худеющим, которые не ставят перед собой слишком глобальные задачи, и не переживают, если им не удается достичь желаемого результата в строго определенные рамки.

По данным ученых, примерно 50% людей, которые живут на Земле, хотя бы раз в жизни пытались похудеть. При этом каждый десятый никогда не сидел на диете, передает Nation News.

URL: http://www.vb.kg/355269
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наука
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