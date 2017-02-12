Страны ЕАЭС наладят авиасообщение между всеми столицами государств Союза

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предпримут шаги по обеспечению прямого авиасообщения между всеми столицами государств ЕАЭС, заявил в субботу в Ереване министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. Об этом сообщает информационное агенство "Прайм".

Встреча состоялась в рамках шестого совещания руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС. "На заседании был рассмотрен ход выполнения относящихся к сфере транспорта договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств стран ЕАЭС, обсуждены возможности реализации новых идей, нацеленных на отмену ограничений и объединение транспортного сообщения", - цитирует пресс-служба армянского правительства слова Соколова.

По словам министра, намеченные программы придадут новый размах развитию интеграционного объединения, углублению экономических связей.

Со своей стороны Карапетян отметил, что Армения, как член ЕАЭС, придает особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. "Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами", - сказал он, добавив, что совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности экономик.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/355270
Теги:
ЕАЭС
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