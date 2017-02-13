Десятки тысяч человек вновь вышли протестовать против правительства Румынии

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В Румынии десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста против правительства, передает Reuters.

В столице страны, Бухаресте, перед зданием правительства собрались в воскресенье, 12 февраля, 50 тысяч человек. В 21:00 (01:00 по бишкекскому времени) они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, сформировав таким образом румынский флаг.

В других городах страны, а также за рубежом протестовали еще десятки тысяч.

Ранее румынское правительство отказалось от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Однако протесты не прекращаются.

Эта волна возмущений - самая массовая с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.

URL: http://www.vb.kg/355272
Теги:
митинг, Румыния
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