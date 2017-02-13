И культурные бывают бескультурными. Мэрия выявляет нарушителей чистоты

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ВБ

Объекты культуры также нарушают правила благоустройства столицы. Инспектором Санитарно-экологической инспекции мэрии г. Бишкек организован плановый рейд по санитарному состоянию города.

В ходе инспекции установлено, что с западной стороны мастерской Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. Малдыбаева, а также территория стоянки с восточной стороны, расположенной по улице Огонбаева-Осмонкула, находится в антисанитарном состоянии и не соблюдаются санитарные нормы и правила благоустройства города.

Инспектором СЭИ составлен протокол на имя заведующего мастерской Усенова Э. по ст. 488 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

URL: http://www.vb.kg/355283
Теги:
мусор, мэрия
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