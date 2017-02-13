Би-би-си снял фильм о кыргызских женщинах

Би-би-си снял фильм о кыргызстанках, которые ранее вошли в список "100 женщин мира". Это 41-летняя лучница Асель Садырова, бронзовый призер Вторых Всемирных игр кочевников, и 26-летняя спортсменка Нагира Сарбашева, которая трижды становилась чемпионкой Кыргызстана по дзюдо.

"Веками горы Кыргызстана служили перекрестком, через который проходили дороги великих цивилизаций. Вся территория современной Киргизии - это древняя сеть торговых путей, соединявших Восток с Западом. Кочевые традиции древних народов сегодня вновь переживают расцвет", - говорится в описании к фильму.