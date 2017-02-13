Утвержден план пошаговых действий по переходу на цифровое телерадиовещание

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ВБ

Органы местного самоуправления должны принять активное участие в процессе перехода республики от аналогового к цифровому телевидению, подчеркнул первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев на очередном заседании Государственной комиссии по переходу на ЦТВ.

На совещании был утвержден план пошаговых действий, решен вопрос с выделением финансовых средств для ряда телеканалов, включенных в соцпакет, для завершения процесса модернизации технического оборудования.

"До полного перехода на ЦТВ осталось ровно три месяца. За это время предстоит решить ряд актуальных вопросов. Учитывая это, все министерства и ведомства, вовлеченные в процесс реализации Программы перехода на цифровое телерадиовещание, должны приложить максимум усилий для решения поставленной задачи – отключения 15 мая 2017 года аналогового телевещания", - подчеркнул Абулгазиев.

По данным Государственного комитета информационных технологий и связи, установленные во всех регионах страны цифровые передатчики на сегодня закрывают потребности 95% населения страны. Для оставшихся 5% населения, проживающих в 326 населенных пунктах, планируется запустить передачу сигнала соцпакета телеканалов через спутник, который будет передавать сигнал на цифровые автоматические ретрансляторы. Указанные ретрансляторы будут поэтапно устанавливаться в неохваченных цифрой труднодоступных селах.

URL: http://www.vb.kg/355285
Теги:
правительство, телевидение
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