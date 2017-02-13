В Кыргызстане ветеринары смогут сдавать экзамены по мобильному телефону

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Гулиза Авазова

Сегодня, 13 февраля, на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию презентовали модель работы Ветеринарного статуарного органа Кыргызстана.

В рамках работы создан портал, в котором имеются все данные о ветеринарах страны, в том числе и в регионах.

Глава органа Кубатбек Маматкулов отметил, что помимо базы в портале есть онлайн-экзамены, которые ветеринары могут сдать, не выходя из дома. Помимо этого появилось мобильное приложение, которое ветеринары могут скачать себе на телефоны.

"Это позволить нам исключить человеческий фактор во время сдачи экзаменов, и где бы они не находились, им будут доступны тесты. К тому же это позволить нам поднять уровень наших ветеринаров", - добавил он.

По словам Маматкулова, в настоящее время по республике насчитывается 2 112 ветеринаров.

Также в вузах обучаются еще 111 будущих ветеринаров, которым оплачивают контракт и стипендию из бюджета.

URL: http://www.vb.kg/355286
Теги:
ветеринария, вуз
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