Аэропорт Оша перестал принимать самолеты из-за тумана

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Международный аэропорт Оша из-за сильного тумана временно не принимает и не отправляет воздушные суда, передает Интерфакс.

По словам собеседника агентства, "глубокий туман в районе аэропорта усложняет взлет и посадку самолетов, поэтому авиарейсы временно задерживаются до улучшения погодных условий".

Представитель аэропорта добавил, что к настоящему моменту задержаны несколько рейсов из Оша, в том числе международные.

"Если в ближайшие время погода не улучшится, самолеты, которые летят к нам из других стран, будут отправлены в ближайшие аэропорты. Утром погода была лучше, видимость позволяла взлет и посадку самолетов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на данный момент принято решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу, аэропорт будет работать по фактической погоде".

URL: http://www.vb.kg/355290
Теги:
аэропорт
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