Комитет ЖК поддержал двойную арендную плату на пляжной зоне Иссык-Куля

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша поддержал поправки в закон о двойной арендной плате на парково-пляжную зону озера Иссык-Куль.

Отметим, сегодня, 13 февраля, комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон КР "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль".

Согласно документу, парково-пляжной зоной является узкая полоса, часть прибрежной защитной полосы, примыкающей к урезу воды шириной до 100 метров от уреза воды озера Иссык-Куль.

Арендная плата и порядок ее внесения за пользование земельным участком парково-пляжной зоны, равной ширине вклинившегося в парково-пляжную зону объекта рекреации, устанавливается на основе договора. В случае ограждения парково-пляжной зоны арендная плата устанавливается в двукратном размере.

Преимущественное право на аренду участка парково-пляжной зоны без торгов имеет собственник или арендатор участка земли объекта рекреационной зоны, вклинившегося в парково-пляжную зону.

Комитет поддержал данный законопроект в третьем чтении и отправили на рассмотрение на пленарное заседание Жогорку Кенеша.