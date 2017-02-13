В Мексике прошли многотысячные протесты против Трампа

135  0
www

В крупнейших городах Мексики прошли массовые протесты против политики президента США Дональда Трампа. На улицы Мехико вышли около 20 тысяч человек, передает Евроньюс.

Участники манифестаций всячески подчёркивали, что шествия объединили участников самых разных, даже противоположных политических и общественных движений, которые считают Дональда Трампа угрозой и для Мексики, и для США:

"Эта политика угрожает правам человека, правам наших мигрантов в Соединённых Штатах, угрожает нашей экономике".

"Мы, мексиканцы, должны призвать наше правительство - в данном случае президента и министра иностранных дел - проявить достоинство и защитить нас от нападок правительства США".

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении пересмотреть условия Североамериканской зоны свободной торговли (куда входят США, Канада и Мексика), ограничить американским компаниям возможность ведения бизнеса в Мексике; а на границе двух стран уже начинается возведение "антимигрантского забора", часть стоимости которого Трамп собирается переложить на Мексику.

URL: http://www.vb.kg/355298
Теги:
миграция, митинг, США, Мексика, Дональд Трамп
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  