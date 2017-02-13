Президент Туркмении Бердымухамедов переизбран на третий срок

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Лидер Туркмении Курбанкулы Бердымухамедов был в третий раз избран президентом страны, получив 97,69 процента голосов избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. На выборах в 2012 году за него, по официальным данным, проголосовали 97 процентов избирателей.

В минувшем сентябре Туркмения поправила Конституцию, позволив Бердымухамедову оставаться у власти неопределенный срок - как и его предшественнику, который безраздельно правил до смерти от сердечного приступа.

URL: http://www.vb.kg/355299
Теги:
выборы, президент, Туркменистан
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Комментарии
ммм
13.02.2017, 14:04

кто бы сомневался))

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