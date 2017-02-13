Президенту доложили о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 13 февраля, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.

В ходе встречи глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и проводимой работе по обеспечению национальной безопасности.

Сегизбаев также доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также работе Государственного комитета национальной безопасности по повышению эффективности антитеррористических мероприятий.

Кроме того, Алмазбек Атамбаев и председатель ГКНБ обсудили дальнейшие планы по совершенствованию всего комплекса мер по обеспечению безопасности страны и ее граждан, в том числе связанных с выявлением и пресечением деятельности террористических и экстремистских организаций.

URL: http://www.vb.kg/355301
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
Марина Новосибирова
13.02.2017, 14:36
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Проблема терроризма сейчас очень актуально, не дай Бог у нас появятся всякие фанаты ИГИЛ, этих уродов сразу гасить надо

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Самат Камчыбеков
13.02.2017, 14:50
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Минусов: 0
Комментариев: 8

Марина Новосибирова

Проблема терроризма сейчас очень актуально, не дай Бог у нас появятся всякие фанаты ИГИЛ, этих уродов сразу гасить надо

появляются, гасят. 

0
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