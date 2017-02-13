В Астане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

На переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 15-16 февраля, официально приглашены представители сирийского правительства, вооруженной оппозиции, специальный посланник ООН Стаффан де Мистура и американские наблюдатели.

Как говорится в заявлении МИД Казахстана, главные темы – соблюдение режима прекращения огня и конкретные меры по стабилизации обстановки в ряде районов Сирии. Посредниками выступают Россия, которая поддерживает режим сирийского президента Башара Асада, и Турция, помогающая повстанцам.

Межсирийские мирные переговоры в Женеве намечены на 20 февраля.

По данным ООН, за почти 6 лет вооруженного конфликта в Сирии погибли более 300 тысяч человек.