В Астане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

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На переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане 15-16 февраля, официально приглашены представители сирийского правительства, вооруженной оппозиции, специальный посланник ООН Стаффан де Мистура и американские наблюдатели.

Как говорится в заявлении МИД Казахстана, главные темы – соблюдение режима прекращения огня и конкретные меры по стабилизации обстановки в ряде районов Сирии. Посредниками выступают Россия, которая поддерживает режим сирийского президента Башара Асада, и Турция, помогающая повстанцам.

Межсирийские мирные переговоры в Женеве намечены на 20 февраля.

По данным ООН, за почти 6 лет вооруженного конфликта в Сирии погибли более 300 тысяч человек.

URL: http://www.vb.kg/355310
Теги:
Казахстан, Сирия, ООН
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