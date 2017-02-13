Атамбаев: Мне нечего скрывать на Кипре. Генпрокуратура проводит проверку

Степень влияния на оппонентов и популярности среди избирателей у Текебаева если не совсем сошла на нет, то значительно снизилась. Вплоть до того, что даже в регионах партия не пользуется поддержкой, уже не говоря о столице. И если Омурбек Чиркешович сейчас по тем или иным причинам уйдет в тень, он уже оттуда никогда не вернется. Разве что его как призрак прошлого не вытащат те, кто и вовсе никаким образом не может выйти на политическую арену Кыргызстана.

Именно поэтому лидеру «Ата-Мекен» сейчас так важно остаться на волне, и по этой же причине необходимо знать, почему Омурбек Чиркешович скрывал свою поездку на Кипр, как и то, зачем он туда вообще летал.

К слову, только сегодня он подтвердил, что летал, и что встречался с «товарищами по Европарламенту». Также Текебаев заявил, что некие его друзья пообещали найти бизнес президента КР Атамбаева.

«Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил кое-какую информацию. Кипр это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева», — цитирует политика ИА «24.kg».

Что встречался с Садыром Жапаровым, Текебаев отрицает. Следует помнить, что раньше он и поездку на Кипр назвал «слухами».

С учетом этого если предположить, что встреча все же с Садыром Жапаровым была, и таким образом хотел выйти на Бакиевых и заручиться их поддержкой в т.ч. финансовой и кадровой, то можно считать, что, действительно, дело Текебаева – швах.. И теперь для него совершенно неважно, за счет чего или кого остаться во власти - Бакиевых или даже Акаевых, или кого бы то ни было еще. Лишь бы помогли, лишь бы отстояли, дали денег, подключили тех, кто верен бывшим у власти кланам.

Что от всего этого получит народ Кыргызстана?

Ничего хорошего, смеем утверждать.

Политическая смута будет обеспечена, всем слишком памятны события июня 2010 года на юге страны, и это, конечно, самый страшный сценарий развития событий. Но история показала и доказала, что отдельные личности на это способны. И если идея «камбэка» так им дорога, то что им помешает воспользоваться «кровавым» вариантом?

Хочется, конечно, ошибаться, но что если Текебаев решил заключить сделку с дьяволом, чтобы удовлетворить свое политическое эго? Если так, то очень жаль.

Мы не претендуем на суд, и на следствие, и никоим образом сейчас не касаемся не «белизгейта», ни в целом дела по Мегакому, но очень странно как минимум то, что Текебаев до сих пор не дал нормальных разъяснений по этому вопросу.

И сейчас самое главное, чтобы сам Омурбек Чиркешович трезво, с пониманием всей ответственности взвесил все «за» и «против», и принял решение не только в свою пользу, но которое пойдет на благо страны. Ведь и такого маститого политика могут использовать «в темную». И вряд ли у него уже потом хватит сил исправить ситуацию.