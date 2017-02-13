Атамбаев: Мне нечего скрывать на Кипре. Генпрокуратура проводит проверку

1060  6
ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ заявлению лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева о якобы "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Об итогах проверки Генеральная прокуратура должна проинформировать главу государства и общественность.

URL: http://www.vb.kg/355311
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Асселим Дауренова
13.02.2017, 14:32
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 71
Комментариев: 166

Степень влияния на оппонентов и популярности среди избирателей у Текебаева если не совсем сошла на нет, то значительно снизилась. Вплоть до того, что даже в регионах партия не пользуется поддержкой, уже не говоря о столице. И если Омурбек Чиркешович сейчас по тем или иным причинам уйдет в тень, он уже оттуда никогда не вернется. Разве что его как призрак прошлого не вытащат те, кто и вовсе никаким образом не может выйти на политическую арену Кыргызстана. 

Именно поэтому лидеру «Ата-Мекен» сейчас так важно остаться на волне, и по этой же причине необходимо знать, почему Омурбек Чиркешович скрывал свою поездку на Кипр, как и то, зачем он туда вообще летал. 

К слову, только сегодня он подтвердил, что летал, и что встречался  с «товарищами по Европарламенту». Также Текебаев заявил, что некие его друзья пообещали найти бизнес президента КР Атамбаева. 

«Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил кое-какую информацию. Кипр это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева», — цитирует политика ИА «24.kg». 

Что встречался с Садыром Жапаровым, Текебаев отрицает. Следует помнить, что раньше он и поездку на Кипр назвал «слухами». 

С учетом этого если предположить, что встреча все же с Садыром Жапаровым была, и таким образом хотел выйти на Бакиевых и заручиться их поддержкой в т.ч. финансовой и кадровой, то можно считать, что, действительно, дело Текебаева – швах.. И теперь для него совершенно неважно, за счет чего или кого остаться во власти - Бакиевых или даже Акаевых, или кого бы то ни было еще. Лишь бы помогли, лишь бы отстояли, дали денег, подключили тех, кто верен бывшим у власти кланам. 

Что от всего этого получит народ Кыргызстана?  

Ничего хорошего, смеем утверждать. 

Политическая смута будет обеспечена, всем слишком памятны события июня 2010 года на юге страны, и это, конечно, самый страшный сценарий развития событий. Но история показала и доказала, что отдельные личности на это способны. И если идея «камбэка» так им дорога, то что им помешает воспользоваться «кровавым» вариантом? 

Хочется, конечно, ошибаться, но что если Текебаев решил заключить сделку с дьяволом, чтобы удовлетворить свое политическое эго? Если так, то очень жаль. 

Мы не претендуем на суд, и на следствие, и никоим образом сейчас не касаемся не «белизгейта», ни в целом дела по Мегакому, но очень странно как минимум то, что Текебаев до сих пор не дал нормальных разъяснений по этому вопросу. 

И сейчас самое главное, чтобы сам Омурбек Чиркешович трезво, с пониманием всей ответственности взвесил все «за» и «против», и принял решение не только в свою пользу, но которое пойдет на благо страны. Ведь и такого маститого политика могут использовать «в темную». И вряд ли у него уже потом хватит сил исправить ситуацию.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Самат Камчыбеков
13.02.2017, 14:47
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 8

как можно верить человеку, который накануне вообще отрицал свой визит туда?

+1
Цитировать
Жалоба модератору
любитель
13.02.2017, 14:53

когда перестанут копошиться в грязном белье..такое чувство что не мужчины а базарные бабки..надоело смотреть и читать такие новости..особенно точ..неужели у кыргызов нет благородных качеств..словно кыргызы одними ушаками живут как по старинке..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Марина Новосибирова
13.02.2017, 15:10
Карма: +30
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 21
Комментариев: 124

Самат Камчыбеков

как можно верить человеку, который накануне вообще отрицал свой визит туда?

мародер не знал, что правда раскроется и быстренько сочинил про имущество президента, ну ниче надеюсь ГП обяжет его наконец-то отвечать за свой ОБС

0
Цитировать
Жалоба модератору
999
13.02.2017, 15:35

Похоже, Текеша что то откопал серьезное, чтопрезидент засуетился даже задание прокуратуре дал, чтобы упредить "клевету" Текеши на его непорочное имя.

Если все нормально у Атамбаева, что так он заволновался?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тамара Таирова
13.02.2017, 15:40
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 4
Комментариев: 13

Марина Новосибирова

Самат Камчыбеков

как можно верить человеку, который накануне вообще отрицал свой визит туда?

мародер не знал, что правда раскроется и быстренько сочинил про имущество президента, ну ниче надеюсь ГП обяжет его наконец-то отвечать за свой ОБС

 Интересно что еще придумает этот аферист  чтоб  скрыть  свои очередные промахи...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  