Врачи просят ЖК разобраться с директором департамента здравоохранения

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова зачитала обращение врачей, где сообщается о многочисленных нарушениях в департаменте здравоохранения.

Так, в документе указывается о сложившейся тяжелой ситуации в данном ведомстве. В частности, со стороны руководства замечена фальсификация документов.

"Директор департамента прибегает к противоправным действиям, идет на шантаж врачей. Он уверен в своей безнаказанности, поскольку прикрывают его высокопоставленные люди в лице министра Талантбека Батыралиева и вице-мэра Айгуль Рыскуловой. В 2012 году с врачами был заключен долгосрочный договор сроками в шесть, четыре года, последний договор на два месяца. Одни из лучших руководителей лечебно-профилактических организаций были переведены в другие учреждения для того, чтобы его приближенные заняли эти места. Кроме того, были нарушения по тендерам по закупке машин скорой помощи. Поставщик был убыточной организацией, что противоречит законодательству", - зачитала Мамашова.

На это заявление министр здравоохранения Талантбек Батыралиев ответил, что рассмотрит данное обращение и создаст комиссию.

Нардеп также намерена создать депутатскую комиссию по проверке данного заявления.