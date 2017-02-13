Атамбаев поздравил Бердымухамедова с переизбранием на пост главы Туркмении

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана.

"Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к вам и намеченному вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства.

Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов", - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

Алмазбек Атамбаев пожелал избранному президенту Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.