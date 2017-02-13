Депутатская комиссия проверит деятельность департамента здравоохранения

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты создали рабочую группу по проверке деятельности департамента здравоохранения Бишкека.

Комиссия проверит обращение врачей к парламентариям о нарушении законодательства со стороны директора ведомства.

Отметим, ранее депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова заявила о том, что к ней поступило обращение о всяческих нарушениях со стороны директора департамента. В частности, в документе сообщалось, что в отношении врачей и глав лечебных учреждений идут гонения со стороны руководства ведомства.