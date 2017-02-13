Депутатская комиссия проверит деятельность департамента здравоохранения

175  0
Аида Джумашева

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты создали рабочую группу по проверке деятельности департамента здравоохранения Бишкека.

Комиссия проверит обращение врачей к парламентариям о нарушении законодательства со стороны директора ведомства. 

Отметим, ранее депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова заявила о том, что к ней поступило обращение о всяческих нарушениях со стороны директора департамента. В частности, в документе сообщалось, что в отношении врачей и глав лечебных учреждений идут гонения со стороны руководства ведомства.

URL: http://www.vb.kg/355318
Теги:
здравоохранение, парламент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  