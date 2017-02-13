Сегодня: новая интрига Текебаева, временная отставка, избиение в школе

К кому Текебаев летал на Кипр? Лидер "Ата Мекена" признался журналистам, что действительно побывал в этой стране. При этом он подчеркнул, что ни с кем из приближенных Бакиева не встречался. Информация о переговорах Омурбека Текебаева с Садыром Жапаровым просочилась в ряд местных СМИ. Журналисты предположили, что это связано с подготовкой митингов и акций протеста, чтобы весной попытаться дестабилизировать обстановку в Кыргызстане.

По версии самого Текебаева, на Кипре он встречался с некими друзьями из Европарламента. Там он ищет сведения о бизнесе, который якобы скрывает президент Атамбаев. "Общеизвестно, что я расследую предпринимательскую деятельность нашего президента и уже получил кое-какую информацию. Кипр - это не просто остров, это офшорная зона. Белиз далеко, а Кипр близко, и я уже добрался до него и на пути раскрытия некоторых тайн семьи Атамбаева", - рассказал социалист журналистам.

Реакция главы государства не заставила себя долго ждать. Сегодня же президент Атамбаев поручил главному надзорному органу проверить заявления лидера "Ата Мекена" и "принять предусмотренные законодательством меры".

Сарпашев считает, что его заказали. Он якобы стал жертвой политических оппонентов, которые развернули кампанию по его дискредитации, воспользовавшись ситуацией с участком приближенных Бакиева. Глава ГРС уверен, что не сделал ничего противозаконного, разрешив сделку с землей. О наложенном на нее аресте он ничего не знал, а судебное решение пришло с опозданием в два месяца. Во всем этом он видит происки политических оппонентов, не желающих проведения честных выборов.

Сегодня, чтобы остановить волну черного пиара, Сарпашев написал заявление о временном сложении полномочий главы ГРС. Разбираться с землей приближенных Бакиева и определять степень вины регистрационной службы теперь будет межведомственная комиссия. Сарпашев полагает, что через месяц, а может быть и раньше, компетентные органы разберутся в том, кто на самом деле стоит за этим участком и скандалом, который вокруг него разразился.

Шестиклассницу избили сверстницы. Инцидент произошел в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области. Что стало причиной конфликта между девочками-подростками не сообщается. По предварительной версии, недоглядели педагоги, известно, что избиение произошло во время урока, когда в классе не было учителя.

По факту инцидента Министерством образования сформирована комиссия, в которую включены сотрудники столичного и Чуйского областного отделов образования. Им поручено на месте расследовать причины отсутствия преподавателя на уроке и изучить качество воспитательной работы. Также МОиН и МВД создали рабочую группу для разработки совместного приказа об усилении профилактики преступлений, правонарушений, насилия и жестокости в школах.

"Умные счетчики" обсчитывают абонентов. В Энергохолдинге признали, что приборы учета могли выдавать некорректные показания по причине технических сбоев, наблюдавшихся в конце декабря - начале января. Странно, что выяснилось это только после того, как владельцы "умных счетчиков" начали массово возмущаться по поводу того, что на оплату электроэнергии стало уходить гораздо больше средств, чем раньше.

Наводит на определенные мысли еще и то, что приборы постоянно ошибаются не в пользу абонента, накручивая лишние киловатты. Разбирать ситуацию пришлось на уровне премьер-министра, который вызвал на ковер главу Энергохолдинга Айбека Калиева. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул недопустимость повторения подобных фактов в последующем и поручил продолжить адресную работу по всем жалобам граждан на работу "умных счетчиков".

Страшная авария. В результате лобового столкновения легковых автомобилей "Ауди" и "Мерседес" погибли пять человек, один раненый в тяжелом состоянии. Это случилось на дороге Красная Речка - Нурманбет в Чуйской области сегодня ночью. Чтобы достать тела, спасателям пришлось разрезать искореженные кузова.

Удар был настолько сильным, что одну машину буквально разорвало на части, а вторая была смята, как консервная банка. Высокая скорость и скользкое обледенелое покрытие привели к трагедии. Милиция приступила к расследованию этого дорожно-транспортного происшествия.

Ждем снег, но морозы немного отпустят. Ближайшие три дня в Кыргызстане будет сохраняться неустойчивая и переменчивая погода. Во вторник и среду прогнозируются осадки, но на этот раз без резкого похолодания, наоборот, немного потеплеет. 14 и 15 февраля днем в Бишкеке воздух будет прогреваться до +5...+8 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -5...-7 мороза.

В горных районах продолжает действовать штормовое предупреждение. Практически на всех дорогах республиканского значения существует высокая вероятность схода лавин. Ожидаемые осадки только усугубят положение. МЧС призывает водителей воздержаться от поездок по горным трассам. Кто все-таки собирается в дорогу, тем спасатели настоятельно рекомендуют при движении по опасным участкам соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.