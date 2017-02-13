Алмазбек Атамбаев пригласил нового президента Германии в Кыргызстан

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост федерального президента Федеративной Республики Германия.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Кыргызстан высоко ценит личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в успешное развитие кыргызско-германского сотрудничества, в том числе в рамках Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, инициированной им в 2007 году.

"Надеюсь, что достигнутый высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Германией будет в дальнейшем развиваться и укрепляться во благо наших народов. Подтверждаю глубокую заинтересованность Кыргызской Республики в дальнейшем расширении взаимовыгодного кыргызско-германского сотрудничества", - отмечено в поздравительной телеграмме.

Пользуясь случаем, Алмазбек Атамбаев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное время.