Подозреваемый в убийстве в Бишкеке прятался в Джалал-Абаде

Подозреваемый в убийстве в Бишкеке был задержан в Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-центр ГУВД г. Бишкек.

22 января, примерно в 14.30, в дежурную часть ГОМ № 8 УВД Первомайского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа, неизвестного мужчины азиатской национальности в возрасте 44-45 лет с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД. В ходе осмотра тела в правом кармане куртки обнаружен паспорт на имя 44-летнего Т.Э., уроженца Джалал-Абадской области Аксыйского района, временно проживающего на съемной квартире.

По данному факту 7 февраля сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным УВД Первомайского района была установлена личность подозреваемого.

8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий г. Джалал-Абад был задержан уроженец Джалал-Абадской области, 45-летний Н.С., который скрывался в доме у матери, после чего дал признательные показания в совершении преступления.