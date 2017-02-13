В ЖК предлагают увеличить сумму надбавок военнослужащим матерям-героиням

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты рассмотрели поправки в Закон "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

По словам докладчика - депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Аиды Исмаиловой, в соответствии с законодательством матери-героини получают надбавку к пенсии в тысячу сомов. В то же время матери-героини военнослужащие и сотрудницы правоохранительных органов не получают такой надбавки.

"Бюджет составит 24 тыс. сомов. Две матери-героини будут получать по тысяче сомов 12 месяцев в году. Правительство считает возможным данные выплаты", - сказала Исмаилова.

В итоге депутаты одобрили данные поправки в первом чтении.

URL: http://www.vb.kg/355326
Теги:
военная служба, парламент, пенсии
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