Политолог: Никакого преемника нет, это все придумала оппозиция

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ВБ

Никакого преемника на пост главы государства нет и быть не может. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила политолог Айнура Арзыматова.

"Оппозиция сама себе придумала и кричит об этом на всех углах. Никакого преемника нет, и президент об этом не раз говорил. "Если подумать, это вообще не реально. Как они себе это представляют? Вот нам представили преемника, и что все пошли за него голосовать, а все остальные кандидаты сняли свою кандидатуру. Так они это понимают? Предстоящие выборы будут идти, как положено. Каждый гражданин выразит свое волеизъявление и проголосует за того, кого считает достойным. Некоторые люди ошибочно полагают, что если будет преемник, то автоматически становится победителем. Ну это же смешно. Будут так же, как и везде, проходить выборы, и согласно набранным голосам будет новый президент", - заявила она.

Эксперт подчеркивает, что нужно понимать, что выборы - это открытый процесс голосования. Каждый гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру и участвовать на выборах. У всех кандидатов одинаковые шансы, будь он преемник или просто гражданин – его будет избирать народ.

"Если оппозиция опасается, что будет использован админресурс, будет оказываться давление, что студентов и госслужащих оптом будут заводить и заставлять голосовать за кого-то. "Это все ерунда, потому что сейчас молодежь и вообще все граждане политически грамотные. Все сидят в социальных сетях, общаются, обсуждают, грамотные и очень оперативно реагируют на что-либо. И невозможно сейчас заставить их сделать что-то против их воли. Видимо, некоторые люди полагают, что выборы будут по старой схеме, когда заставляли голосовать за какого-то кандидата и люди подчинялись", - заявила Арзыматова.

URL: http://www.vb.kg/355330
Теги:
выборы, политика
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