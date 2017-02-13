Сотрудники Финпола стали первыми обладателями кубка посла России по футболу

254  0
ВБ

В Бишкеке прошел футбольный турнир посла России. В соревнованиях, посвященных Дню дипломата РФ, участвовали команды российского посольства, авиабазы "Кант", Финансовой полиции КР, Оперативной пограничной группы ФСБ России и Регионального межвузовского военного факультета при КГУСТА.

Команды играли по круговой системе. Победителями турнира стали финполовцы, одержавшие три победы и сыгравшие вничью с военными преподавателями. Второе место заняли российские авиаторы. Бронза досталась команде военного факультета.

Кубки победителям и призерам, грамоты отличившимся игрокам вручил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Обращаясь к участникам турнира, глава дипломатического представительства отметил, что спорт – посол мира, он сплачивает людей, способствует взаимопониманию и здоровому образу жизни.

URL: http://www.vb.kg/355332
Теги:
посольство, Россия, Финполиция, футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  