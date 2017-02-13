MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле

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Деньги на счете мобильного телефона имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Например, когда требуется совершить важный звонок, а поблизости нет ни одного пункта приема платежей, терминала или банкомата. Специальные услуги от MegaCom помогут вам быть всегда на связи с родными и близкими.

  1. "Перезвони мне" - сообщите абоненту любого оператора, в том числе России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана о том, что у вас нулевой баланс. Просто отправьте команду *202*0АААxxxxxx# и человек, который в этот момент очень нужен, получит сообщение с просьбой перезвонить вам.
  2. "Второе дыхание" - подключите данную услугу и больше не беспокойтесь о том, что на вашем счете могут закончиться денежные средства. Каждый раз при приближении нулевого порога ваш баланс будет пополняться автоматически. Наберите команду*400#10#1# и получите кредит в размере до 100 сомов.
  3. "Спасательный круг" - наберите *282*055Ххххххх*сумма пополнения# и близкие окажут вам экстренную мобильную помощь. Дополнительное удобство этой услуги в том, что запрос может быть адресован не только другим абонентам мега-сети, но и на номера других сотовых операторов страны.
  4. "Звонок за счет друга" - совершайте вызовы внутри сети за счет вызываемого абонента даже при нулевом балансе. Наберите *212055Ххххххх, и самые отзывчивые друзья обязательно ответят на ваш звонок, оплатив его за свой счет по стоимости 1 сом за минуту.
  5. "Баланс +" - наберите *222*1# и ваш мобильный счет моментально пополнится на 10 сомов.
  6. "Звони при 0+" - мгновенно пополните баланс на сумму до 50 сомов на 3 дня. Наберите *324#1# и разговаривайте с нужными людьми, забыв о нулевом балансе.

MegaCom – надежный оператор связи.

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URL: http://www.vb.kg/355333
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